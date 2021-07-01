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Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в деятельности "нежелательных" организаций

фото ЗакС политика Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в деятельности "нежелательных" организаций

Российский глава Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций, признанных таковыми в РФ, информирует РИА "Новости".

Так, за непосредственное участие в подобной организации для рядового гражданина отныне предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Вторичное нарушение предписания влечёт за собой реальный срок заключения - до 4 лет. Финансирование "нежелательных" структур также может обернуться колонией - до 5 лет, а их учреждение и пособничество - от 2 до 6 лет.

В случае, если подобное правонарушение фиксируется за рубежом, то в РФ нарушитель будет наказан "административно".

В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, решившие добровольно выйти из "нежелательной" организации, либо те, кто помог пресечь её деятельность.

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