На фоне роста заболевших в комздраве заявили о спаде третьей волны пандемии в Петербурге

Руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец известил, что в городе стабилизируется эпидемическая обстановка и третья волна пандемии COVID-19 медленно идёт на спад. При этом в Северной столице развёрнуто 11 тысяч "ковидных" коек.

"На текущей неделе отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям. Это и число госпитализированных пациентов, я говорю, прежде всего, о взрослых больных. Уже существенно меньше, чем происходило это на прошлой неделе. Меньше пациентов регистрируется в качестве первично заболевших. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема", - отчитался Лисовец в эфире "Эха Петербурга".

От 11 тысяч COVID-коек в городе остались свободными лишь 3%, добавил глава комздрава, однако количество выписываемых пациентов впервые превышает количество поступающих. При этом, резюмировал Лисовец, в Петербурге заметна тенденция на снижение госпитализаций.

Напомним, что по данным оперативного штаба, в городе ежедневно фиксируется рост заболеваемости коронавирусом: только сегодня было зарегистрировано 1612 случаев.