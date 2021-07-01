Вместо газа жаловавшаяся Путину пенсионерка из Краснотурьинска получила в подарок машину дров

Жительнице Краснотурьинска Свердловской области Светлане Култыгиной, пожаловавшейся Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" на отсутствие обещанной газификации дома, привезли в подарок машину дров, уведомил у себя в Instagram мэр города Александр Устинов.

"Как и обещал, приобрёл дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны. Спасибо ребятам-волонтёрам", - отчитался управленец, для наглядности прикрепив к посту видео с разгрузкой машины.

70-летняя Култыгина попросила Путина ускорить процесс подключения газа к жилым домам в Краснотурьинске.

"В прошлом году обращались к вам по поводу подключения к газу, но ответ так и не получили. Минэнерго области обещали ответить, но не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать. Моему мужу уже 75 будет, мне - 70. Хотя рядом с нами дачи мэров, там все газифицировано. Как нам дальше быть-то?" - переживала пенсионерка.

На сообщение почти сразу отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, позвонивший Устинову и попросивший его, а также регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, изучить вопрос.

О том, как прошла длившаяся более 3,5 часов "Прямая линия" с Путиным, - читайте в материале ЗАКС.Ру.