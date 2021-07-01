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В Москве судья "спасла" сдававшую ЕГЭ по шпаргалкам выпускницу от штрафа

фото ЗакС политика В Москве судья "спасла" сдававшую ЕГЭ по шпаргалкам выпускницу от штрафа

Судья мирового судебного участка №352 Москвы Ирина Довгунь не увидела состава правонарушения в действиях школьницы, сдававшей ЕГЭ по химии по шпаргалкам, и в следствие этого ставшая фигуранткой административного дела, делится "МБХ медиа".

В конце мая в ходе экзамена наблюдатели обнаружили на руках девушки химические формулы. Выпускницу незамедлительно выдворили из аудитории, а представитель Департамента образования Москвы счёл, что на неё следует составить протокол о нарушении порядка проведения итоговой аттестации, по которому, в случае "неудовлетворительного" исхода дела, ей бы грозил штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Выпускница на заседание суда не пришла, заявив ходатайство о рассмотрении дела в её отсутствие. Вину в списывании на ЕГЭ она признала, раскаялась и объяснила, что использовала шпаргалку для получения более высокого балла на экзамене. В итоге судья Довгунь решила дело прекратить, сочтя поступок девушки малозначительным.

Не так повезло выпускнице из Петербурга: за то, что она пронесла телефон на экзамен, её оштрафовали на тысячу рублей.

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