В Петербурге три торговца фейковыми ПЦР-тестами стали фигурантами уголовных дел

В Петербурге полиция возбудила сразу три уголовных дела о подделке документов: непосредственно перед этим в руки правоохранителям попали торговцы поддельными ПЦР-тестами, проинформировали в главке.

Один из дельцов был задержан в Красносельском районе: для того, чтобы выйти на него, силовикам пришлось купить у него фейковый тест. Во время оперативной встречи у мужчины изъяли 9 медицинских справок, не имеющих легитимной силы.

"Как удалось выяснить сотрудникам полиции, в арсенале злоумышленника была не одна услуга. Помимо поддельной справки о медицинском отводе от вакцинации стоимостью 1 800 рублей можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией за 500 рублей", - добавили в пресс-служба петербургского МВД.

У метро "Девяткино" сотрудники экономической полиции Всеволожского района Ленобласти поймали 30-летнюю неработающую уроженку Чувашии: девушка также занималась торговлей поддельными документами. По её прайсу медотвод обошёлся бы покупателю в 1 500 рублей, а справка об отсутствии контактов с ковидным больным - в три раза дешевле, чем у задержанного выше.

Наконец, третьего курьера задержали во Фрунзенском районе: он передавал покупательнице сканы результатов лабораторных исследований на COVID-19.

В отношении всех перечисленных выше граждан возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).