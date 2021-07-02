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Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения по посещение музеев

фото ЗакС политика Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения по посещение музеев

Петербургские музеи "Исаакиевский собор" и "Спас-на-Крови" установили временные ограничения на посещение ввиду сложной эпидемической обстановки в городе.

Попасть в учреждение культуры можно будет с 15-минутным интервалом, в то же время администрация музея может вносить коррективы в расписание в зависимости от его заполненности, говорится в соцсетях ГБУК ГМП "Исаакиевский собор".

"По желанию вам будет предоставлено экскурсионное обслуживание в составе группы не более 20 человек, формирование групп осуществляется на территории музея", - отметили в руководстве Исаакия.

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