Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения по посещение музеев

Петербургские музеи "Исаакиевский собор" и "Спас-на-Крови" установили временные ограничения на посещение ввиду сложной эпидемической обстановки в городе.

Попасть в учреждение культуры можно будет с 15-минутным интервалом, в то же время администрация музея может вносить коррективы в расписание в зависимости от его заполненности, говорится в соцсетях ГБУК ГМП "Исаакиевский собор".

"По желанию вам будет предоставлено экскурсионное обслуживание в составе группы не более 20 человек, формирование групп осуществляется на территории музея", - отметили в руководстве Исаакия.