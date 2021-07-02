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Новости 12:35

ТАСС: Мэр Коломны Денис Лебедев покончил с собой

фото ЗакС политика ТАСС: Мэр Коломны Денис Лебедев покончил с собой

Руководитель городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев найден мёртвым в своей квартире, извещает ТАСС.

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", - поделился с агентством осведомлённый источник в правоохранительных структурах.

Перед этим, уточнил собеседник ТАСС, управленец в течение длительного времени активно употреблял алкоголь.

Квартиру осматривают специалисты, пытаясь установить, оставил ли Лебедев предсмертные записки.

На место также выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.

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