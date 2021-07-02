Аккаунт Милонова "ВКонтакте" назвал "ВкусВилл" "языческим балаганом"

На личной странице депутата Государственной думы Виталия Милонова "Вконтакте" появился пост с обвинениями в адрес сети магазинов "ВкусВилл".

"Хотели хайпа – получайте: стоит обстоятельно проверить компанию надзорным органам – и принять меры вплоть до закрытия этой петушинной лавки… Не могу допустить, чтоб в нашей большой и могучей стране был такой "языческий балаган", поэтому магазин "ВкусВилл" стоит "стерилизовать" – обращение в Прокуратуру готово", - говорится в сообщении.

Поводом для недовольства стала статья "Рецепты семейного счастья", выпущенная накануне на сайте и в социальных сетях "ВкусВилл". Ее герои рассказывают о своих предпочтениях в еде. Среди них есть квир-семья с матриархом Юмой и ее дочерью Алиной, состоящей в отношениях с Ксюшей. У материала стоит маркировка "18+".

Милонов в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что пост "ВКонтакте" делали его помощники, а сам он текст сообщения пока не читал.