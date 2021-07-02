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Новости 13:02

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сидеть дома

фото ЗакС политика Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сидеть дома

Москвичам с симптомами ОРВИ предписано соблюдать обязательную самоизоляцию вплоть до получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19: экспресс-тест будут проходить как заболевшие, так и их родные и близкие, проинформировала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.

"Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги", - констатировала чиновница.

В столице активно распространяется "индийский" дельта-штамм коронавируса, отличающийся от остальных высокой контагиозностью, меньшим инкубационным периодом и выраженными симптомами. В первые дни человек чувствует недомогает, подобное ОРВИ, - появляются небольшая температура, насморк, першение в горле. При этом сухой кашель, потеря обоняния и вкуса встречаются реже.

"Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции", - заявила Ракова, которую цитирует ТАСС.

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