           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:05

В Петербурге начали реставрировать Соборную мечеть

фото ЗакС политика В Петербурге начали реставрировать Соборную мечеть

В Соборной мечети на Петроградской стороне начались ремонтные работы: ГАТИ выдала разрешение на реставрацию крыши культового сооружения, о чем сообщила пресс-служба инспекции.

"Выдан ордер на размещение временных ограждений, строительных лесов, временных инженерных коммуникаций и материалов для производства работ по реставрации крыши объекта культурного наследия регионального значения Соборная мечеть по адресу: Кронверкский проспект, д. 7", - объявили в ведомстве.

Крайний срок выполнения подрядных работ истекает 15 мая следующего года.

Соборную мечеть, которую строили три года по проекту архитектора Николая Васильева, открыли к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Вторая мечеть в Петербурге расположена на Репищевой улице в Приморском районе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru