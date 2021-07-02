В Петербурге начали реставрировать Соборную мечеть

В Соборной мечети на Петроградской стороне начались ремонтные работы: ГАТИ выдала разрешение на реставрацию крыши культового сооружения, о чем сообщила пресс-служба инспекции.

"Выдан ордер на размещение временных ограждений, строительных лесов, временных инженерных коммуникаций и материалов для производства работ по реставрации крыши объекта культурного наследия регионального значения Соборная мечеть по адресу: Кронверкский проспект, д. 7", - объявили в ведомстве.

Крайний срок выполнения подрядных работ истекает 15 мая следующего года.

Соборную мечеть, которую строили три года по проекту архитектора Николая Васильева, открыли к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Вторая мечеть в Петербурге расположена на Репищевой улице в Приморском районе.