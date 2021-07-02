Ходорковский: По меркам нынешней власти дача советского начальника - сторожка для собаки

Политэмигрант и общественный деятель Михаил Ходорковский сравнил позднесоветский и нынешний российский политический режимы по уровню благосостояния элит. По его мнению, советские партийные деятели были, как правило, ограничены своей чиновничьей функцией и жили достаточно скромно.

"Я был в доме Брежнева. Ну вот там, где он жил. На даче, точнее. И я был на даче Горбачева. Я смотрел дом Громыко. По критериям нынешней власти это сторожка для собаки", - заявил он в интервью "Эху Москвы".

Кроме того, по Ходорковскому, роскошно жить советским функционерам мешали порой искренняя вера в светлое коммунистическое будущее и идея служения народу. С этим обстоятельством, как и с несопоставимым уровнем благосостояния он связывает совершенно различную готовность к применению насилия в случае массовых протестов.

"Для них стрелять в народ – это было повторять то, что делал кровавый царь, в их голове. И они себе этого психологически во многом не могли позволить. То есть Новочеркасск до сегодняшнего дня у всех огромная проблема", - считает опальный россиянин.

Нынешнее руководство страны для него родом из Петербурга 1990-х годов, из времени, которое часто даже сами власть предержащие называют "лихим", и из города, который Ходорковский сравнивает с Чикаго.

"Они из этого Чикаго потом переехали в наш российский Нью-Йорк – в Москву – и организовали здесь клише того самого бандитского Санкт-Петербурга. С этой точки зрения, для них, в принципе, стрелять в быдло на базаре – это не проблема. Весь вопрос, чтобы быдло не взбесилось", - заключил гость эфира.

Отметим, что на неделе Генпрокуратура объявила несколько заграничных фондов, имеющих отношение к Ходорковскому, неправительственными организациями, чья деятельность нежелательна на территории России.