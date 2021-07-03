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Мэра подмосковной Лобни задержали по коррупционному делу

фото ЗакС политика Мэра подмосковной Лобни задержали по коррупционному делу

Накануне вечером силовики задержали мэра Лобни (Московская область) Евгения Смышляева в рамках расследования дела о целом ряде коррупционных злоупотреблений, сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных ведомствах. В числе прочего, чиновнику вменяют коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями и превышение полномочий.

"В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий", - анонсировал собеседник журналистов.

По его сведениям, у Федеральной антимонопольной службы уже имелись претензии к задержанному в связи со строительством жилых многоэтажек на вверенной ему территории.

Второй источник агентства утверждает, что в причастности к преступлениям 37-летнего Смышляева, возглавляющего город более четырех лет, заподозрило руководство подмосковного правительства. В ближайшее время его ожидает избрание меры пресечения.

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