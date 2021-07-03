           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:56

Между каналом Грибоедова и Казанской улицей хотят построить Еврейский центр

фото ЗакС политика Между каналом Грибоедова и Казанской улицей хотят построить Еврейский центр

Здание между каналом Грибоедова и Казанской улицей (набережная канала Грибоедова, 51), более десяти лет стоящее в лесах и огороженное синим забором, в обозримой перспективе воссоздадут: здесь должны будут появиться Еврейский музей и музей толерантности. Об этом пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на чиновников из комитета имущественных отношений.

Как рассказал зампред комитета Кирилл Федоров, таким образом реализуется инициатива главного российского раввина Берна Лазара и премьера Михаила Мишустина. Скорее всего, соглашение с еврейской стороной будет концессионным.

В 2008 году от бывшей Пробирной палаты осталась только часть фасада, смотрящая на Казанскую улицу. После сноса большей части здания масштабным планам строительства гостиницы помешал разразившийся мировой финансовый кризис.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru