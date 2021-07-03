Беглов анонсировал скорейшую ликвидацию свалки на Московском шоссе

Петербургский губернатор Александр Беглов, объезжая южные районы города 3 июля, осмотрел территорию бывшего мясокомбината "Самсон" (Московское шоссе, 13), которую несколько последних лет омрачает огромная свалка, и дал новое распоряжение.

"Я уже был здесь в 2019 году и поручил ликвидировать свалку. Половина территории была убрана в прошлом году. В этом году администрация Московского района выделит порядка 135 млн рублей, чтобы окончательно расчистить территорию", - цитирует его слова пресс-служба Смольного.

Местность, с точки зрения, простаивает из-за того, что ранее на ней нарушали закон строительные организации, устроившие складирование отходов.

"Мы можем построить там поликлинику, физкультурно-спортивный комплекс, другие объекты", - отметил Беглов.

К ликвидации свалки, по мнению губернатора, нужно привлекать ее устроителей.