Участница Pussy Riot Вероника Никульшина вновь оказалась в стенах спецприёмника

Дорогомиловский райсуд Москвы решил отправить участницу Pussy Riot Веронику Никульшину ещё на 15 суток в спецприёмник: несколько дней назад она уже отбывала аналогичный срок административного ареста, передаёт "Медиазона".

На сей раз, как и прежде, девушке инкриминировали неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Никульшину задержали 2 июля в Подмосковье. "Почему - непонятно", - говорил тогда её адвокат Мансур Гильманов.

Напомним, что последний раз Pussy Riot устроили резонансную акцию летом 2018 года в ходе матча чемпионата мира по футболу, выбежав прямо на футбольное поле и протестуя против полицейского произвола.