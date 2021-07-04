В Петербурге вновь поймали торговцев "липовыми" COVID-справками

В Выборгском районе Петербурга задержаны три курьера, торговавшие поддельными "коронавирусными" медсправками, проинформировали в региональном управлении МВД.

Правоохранители провели ряд "проверочных закупок", после которого им "попались" 20-летний гражданин среднеазиатской республики, предлагавший клиентам фейковые документы о вакцинации от COVID-19. В его отношении возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

1 июля в руки полиции попались ещё два курьера, занимавшихся аналогичной деятельностью.

"Продолжается расследование, направленное на установление и задержание предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, а также устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности", - заключили в петербургском главке.