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Коронавирус подтвердился у более 25 тысяч россиян, из них 1784 - петербуржцы

фото ЗакС политика Коронавирус подтвердился у более 25 тысяч россиян, из них 1784 - петербуржцы

Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 25 142 новыми случаями заражения, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально выявлен 5 610 941 заболевший с начала пандемии.

В лидерах по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва - плюс 7 624 заражённых. За ней идут Московская область (2 696), Петербург (1 784), Нижегородская область (432) и Воронежская область (359).

За последний 24 часа от COVID-19 скончались 663 пациента. Общее количество жертв инфекции с начала пандемии в стране достигло отметки 137 925.

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