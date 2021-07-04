В Москве на Пушкинской площади задержали граждан, собравшихся на митинг против вакцинации

Столичные правоохранители отправили в автозаки москвичей, собравшихся на Пушкинской площади с целью провести митинг против обязательной COVID-вакцинации, проинформировала "ОВД-Инфо" одна из задержанных Надежда Краюшкина.

Полицейский автомобиль всё ещё дежурит на месте сбора активистов.

Обновлено в 15:00.

Задержанных увезли в ОВД "Тверской". Участники акции уточнили, что собирались на Пушкинской площади для того, чтобы подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации.

В отдел направился адвокат от "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.

Напомним, что в конце июня противники вакцинации уже собирались вместе в формате встречи с депутатом Государственной думы Валерием Рашкиным. В ходе мероприятия был задержан один человек.