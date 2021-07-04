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В Швейцарии ожидают нового всплеска заболеваемости COVID-19 после возвращения фанатов с Евро-2020

фото ЗакС политика В Швейцарии ожидают нового всплеска заболеваемости COVID-19 после возвращения фанатов с Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу бесспорно внесёт коррективы в коронавирусную статистику Европы, уверен швейцарский учёный Урс Каррер, чьи умозаключения приводит газета SonntagsBlick. 

"Евро — это идеальная территория для вируса. Не вызывает никакого сомнения, что этот турнир будет способствовать заражениям COVID-19", - высказался специалист.

По мнению Каррера, сам факт, что Евро-2020 всё же состоялся в условиях глобальной пандемии, противоречит здравому смыслу. Он предрекает новые массовые заражения жителей Швейцарии после возвращения футбольных фанатов на родину.

Напомним, ранее покинувшие Петербург финские болельщики "привезли" домой коронавирус: заразны были как минимум 400 человек, посетивших Евро.

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