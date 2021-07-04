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Новости 4 июля, 18:05

"Непростая ситуация на дороге": Стадо коров встало на велопути у вице-губернатора Пиотровского

фото ЗакС политика "Непростая ситуация на дороге": Стадо коров встало на велопути у вице-губернатора Пиотровского

Поездка на велосипеде ответственного за культурную сферу петербургского вице-губернатора Бориса Пиотровского была прервана появлением стада коров на дороге: перегон рогатого скота временно помешал спортивному досугу чиновника. Впечатлениями от событий Пиотровский поделился в сторис у себя в Instagram.

"Непростая ситуация сложилась на дороге", - высказался о ситуации вице-губернатор.

Пиотровский держал путь от Зеленогорска в сторону ленинградского Семиозерья.

На кадрах видеозаписи животные неторопливо переходят трассу под подгоняющие слова пастуха "давай-давай-давай-давай".

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