"Непростая ситуация на дороге": Стадо коров встало на велопути у вице-губернатора Пиотровского

Поездка на велосипеде ответственного за культурную сферу петербургского вице-губернатора Бориса Пиотровского была прервана появлением стада коров на дороге: перегон рогатого скота временно помешал спортивному досугу чиновника. Впечатлениями от событий Пиотровский поделился в сторис у себя в Instagram .

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