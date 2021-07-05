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"Ведомости": Правительство намерено привлечь в бюджет 400 млрд рублей, повысив налоги

фото ЗакС политика "Ведомости": Правительство намерено привлечь в бюджет 400 млрд рублей, повысив налоги

Российское правительство раздумывает над тем, чтобы пополнить бюджет дополнительными 400 млрд рублей, увеличив налоги в ряде сфер, извещают "Ведомости", ссылаясь на близкие к кабмину источники. На вырученные деньги будут реализовываться новые правительственные проекты.

По сведениям газеты, налогообложение коснётся металлургической отрасли, добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов. К примеру, заводы, занимающиеся добычей полезных ископаемых, могут принести в бюджет порядка 100 млрд рублей. Аналогичной суммой пополнят казну благодаря внесению корректив в систему уплаты акцизов: речь идёт о ряде алкоголе- и сахаросодержащих напитков. Порядка 90 млрд государство планирует получить за счет дополнительного налога для нефтяной отрасли. Остальные деньги, по расчетам кабмина, поступят в бюджет за счет состоятельных физических лиц.

"Ведомости" подчёркивают, что окончательное решение по повышению налогов ещё не принято.  В Министерстве финансов известили, что пока не видят необходимости в ужесточении налоговой политики.

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