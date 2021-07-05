В Петербург привезли крупную партию вакцины "Спутник V"

В Петербург доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в Смольном.

Партия в 49,2 тысячи доз поступила на фармбазу Петербурга. На 5 июля там и медучреждениях города есть запас вакцины в 174 892 комплекта доз, в общей сложности Петербург за все время получил свыше 1,1 млн доз.

По данным Смольного, на 4 июля в Петербурге хотя бы одной дозой были привиты 953 640 человек. 724 357 из них полностью закончили цикл вакцинации. Губернатор Александр Беглов заявил, что в последние дни количество привитых петербуржцев значительно выросло, и высокие темпы вакцинации нужно сохранять.

Пока в Петербурге открыты 134 пункта вакцинации на базе медорганизаций. Также работают выездные прививочные бригады, часть из них - в 27 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.