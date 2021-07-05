Фигурантов дела об обрушении СКК "Петербургский" приговорили к условным срокам

Московский суд Петербурга приговорил фигурантов дела об обрушении СКК "Петербургский" к условным срокам, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Руководителя ООО "Техснаб" Сергея Акименко, прорабов Дмитрия Смирнова и Николая Иванова признали виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). Каждому из них суд назначил по два года условно с испытательным сроком 2 года и штраф по 900 тысяч рублей.

Сторона защиты ранее ходатайствовала о прекращении дела с назначением судебного штрафа подсудимым, однако суд отказал в этом.

Напомним, по версии следствия, фигуранты допустили "преступную небрежность" при работах по сносу СКК, "желая ускорить выполнение работ и получение оплаты по договору подряда", что привело к обрушению крыши 31 января 2020 года и гибели рабочего. Комплекс снесли, чтобы на его месте построить новую ледовую арену, для этого правительство города подписало концессионное соглашение со "СКА Ареной".