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Мемориальные пушкинские места в России отреставрируют к юбилею Александра Пушкина

фото ЗакС политика Мемориальные пушкинские места в России отреставрируют к юбилею Александра Пушкина

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 225-летния со дня рождения поэта Александра Пушкина, который предусматривает реставрацию пушкинских мест по всей России, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, к юбилею поэта планируется реализовать "программу реставрации и реэкспозиции" мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также помощь дому-музею Пушкина в Кишиневе. 

Кроме того, планируется оцифровать рукописный фонд Пушкинского Дома и создать научно-просветительский курс "Пушкин Цифровой". Это - проект Института русской литературы РАН. Также программа предусматривает реставрацию и создание новой экспозиции музея Пушкина в Гурзуфе, который расположен на территории Крымского литературно-художественного музея-заповедника.

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