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В Москве суд продлил срок нахождения "казанского стрелка" Галявиева в СИЗО до октября

фото ЗакС политика В Москве суд продлил срок нахождения "казанского стрелка" Галявиева в СИЗО до октября

Басманный суд Москвы пролонгировал до 11 октября 2021 года срок пребывания в следственном изоляторе "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, извещает пресс-служба инстанции.

Поскольку 19-летний юноша проходит судебно-психиатрическую экспертизу, ходатайство следствия было рассмотрено без его личного присутствия.

Напомним, что трагедия произошла в школе № 175 Казани 11 мая: Галявиев пришел в учебное заведение с ружьём и открыл стрельбу по людям. В результате погибли десять человек, а ещё двадцать попали в больницы. В социальных сетях он позиционировал себя как "бог" и предупредил общественность о своем нападении за несколько минут до того, как открыл огонь.

Ружье принадлежало ему легально, в связи с чем президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновлённый закон был не так давно принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.

"Казанского стрелка" на время следствия заключили под стражу.

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