Александр Шестун объявил новую сухую голодовку

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил сухую голодовку, сообщила его жена Юлия.

Шестун уже 57 суток держит голодовку, отказываясь от пищи. Теперь он решил прекратить пить воду. Так Шестун протестует против требования подмосковного управления СК этапировать его на допрос в СИЗО №11 Ногинска, где нет больницы. Его хотят допросить по делу об оскорблении судьи. Пока экс-чиновник находится в тяжелом состоянии в больнице ФСИН в Торжке, и медики дали согласие на его транспортировку.

По словам Юлии Шестун, из-за голодовки ее супруг потерял около 25 килограмм веса, его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились. Врач-кардиолог Жанна Шлосберг, посетившая Шестуна накануне, заявила, что его этапирование в подобном состоянии может оказаться смертельным, и у Шестуна наблюдаются опухоль голеностопных суставов, судороги, слабость и головокружения.