           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:56

В Смольном отчитались об отсутствии очередей из скорых перед городскими стационарами

фото ЗакС политика В Смольном отчитались об отсутствии очередей из скорых перед городскими стационарами

В комитете по здравоохранению известили, что Петербургу удалось справиться с многочасовыми очередями из скорых перед городскими стационарами: столпотворения машин нет уже больше недели, делится "Фонтанка".

Отсутствие очередей - заслуга, в том числе, линейно-контрольной службы на скорой, которая отслеживает работу бригад. Специалисты сервиса выезжают на место и фиксируют задержку в приёме пациентов.

"Пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов стали оперативнее поднимать на отделение и не делать им весь комплекс исследований в приемном покое. Например, КТ проводят не в первый день. И увеличивают количество бригад в приемном покое до 8–10, если кадры позволяют и есть такая возможность у стационара. Ну и в целом количество перепрофилированных учреждений увеличилось почти до максимума. На прошлой неделе очередей не было", - оповестили в комздраве.

Ранее глава комитета Дмитрий Лисовец заявил, что ни ПМЭФ, ни Евро-2020, ни "Алые паруса" никак не отразились на эпидситуации в Петербурге. Невзирая на это, в городе ежедневно растёт количество заболевших COVID-19.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru