В Смольном отчитались об отсутствии очередей из скорых перед городскими стационарами

В комитете по здравоохранению известили, что Петербургу удалось справиться с многочасовыми очередями из скорых перед городскими стационарами: столпотворения машин нет уже больше недели, делится "Фонтанка".

Отсутствие очередей - заслуга, в том числе, линейно-контрольной службы на скорой, которая отслеживает работу бригад. Специалисты сервиса выезжают на место и фиксируют задержку в приёме пациентов.

"Пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов стали оперативнее поднимать на отделение и не делать им весь комплекс исследований в приемном покое. Например, КТ проводят не в первый день. И увеличивают количество бригад в приемном покое до 8–10, если кадры позволяют и есть такая возможность у стационара. Ну и в целом количество перепрофилированных учреждений увеличилось почти до максимума. На прошлой неделе очередей не было", - оповестили в комздраве.

Ранее глава комитета Дмитрий Лисовец заявил, что ни ПМЭФ, ни Евро-2020, ни "Алые паруса" никак не отразились на эпидситуации в Петербурге. Невзирая на это, в городе ежедневно растёт количество заболевших COVID-19.