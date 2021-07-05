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Беглов: В Петербурге ежедневно прививаются от коронавируса 20 тысяч человек

фото ЗакС политика Беглов: В Петербурге ежедневно прививаются от коронавируса 20 тысяч человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" заявил, что в городе ежедневно прививаются от коронавируса порядка 20 тысяч жителей, и вскоре общее количество вакцинированных превысит миллион.

По словам Беглова, хотя количество зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает расти, стабилизировалось число госпитализаций, и важно наращивать темпы вакцинации.

"Две недели назад в нашем эфире я говорил, что нам необходимо выйти на показатель 20 тысяч прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели", — заявил Беглов.

Он отметил, что эти показатели достигнуты благодаря "сознательности жителей" и "разветвленной, самой широкой в стране сети прививочных пунктов" — 134 стационарных и 27 мобильных.

Как отметил Беглов, ожидается, что в ближайшее время число привитых петербуржцев достигнет 1 млн. Для обеспечения растущего спроса в минувшие выходные были открыты 17 дополнительных пунктов вакцинации, до 10 июля установят еще несколько мобильных пунктов на улицах.

Пока в Петербурге, как и по всей России, растет заболеваемость COVID-19. За сутки 4–5 июля в городе зарегистрировали 1,8 тысяч новых случаев заражения.

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