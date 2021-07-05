ККИ закрыл несколько клубов и концертных площадок Петербурга за несоблюдение антиковидных мер

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с Роспотребнадзором и правоохранительными органами проверили клубы и концертные площадки в Василеостровском и Центральном районах Петербурга на предмет соблюдения антиковидных мер. Несколько из них закрыли.

За два выходных дня проверили семь объектов, из них нарушения нашли в пяти. Например, в ресторане на Стремянной улице заметили курение кальянов, отсутствие масок у персонала и несоблюдение дистанции в 1,5 метра между столиками. В клубе на Лиговском проспекте не нашли QR-код и разметку, также там не соблюдали "стандарт санитарной безопасности".

В список нарушителей попали три концертные площадки на Биржевой и Кожевенной улице: там проводили концерты без согласования Смольного. Организаторы, по словам чиновников, не представили журналы термометрии и дезинфекции, в помещениях посетители находились без масок. На одной из площадок отсутствовало информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, билеты на концерт были без указания зрительского места.

Работа двух клубов и двух концертных площадок временно ограничена, помещения оцепили. Организациям грозят штрафы.