В Петербурге привились более 958 тысяч человек

Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса на вечер 5 июля в Петербурге сделали 958 354 человека, следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

915 019 горожан вакцинировали "Спутинком V", 26 531 - "ЭпивакКорона", 16 804 - "Ковивак".

Привито вторым компонентом вакцин 725 512 петербуржцев.

Среди вакцинированных - 39 982 медицинских работников, 35 514 работников образования, 26 233 силовика и 7 815 социальных работников. 322 867 привитых старше 60 лет.

За сутки в городе начали работать пять новых пунктов вакцинации: в поликлинике № 3, в КВД № 1, в Психоневрологическом диспансере №1, в Городских стоматологических поликлиниках № 2 и № 3. Всего в Петербурге 139 стационарных пунктов, где можно сделать прививки и 27 мобильных.