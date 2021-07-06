На Камчатке пропал пассажирский самолет

Незадолго до посадки в поселке Палана на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26, который в настоящее время ищут на суше и в море.

На борту его было 23 пассажира и шестеро членов экипажа. "Интерфакс" пишет, что этим рейсом летели в том числе и чиновники: в их числе упоминается глава администрации округа "Поселок Палана" Ольга Мохирева. В связи с исчезновением воздушного судно возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет выпустили в 1982 году, после тридцати лет эксплуатации он испытал капитальный ремонт.