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На Камчатке пропал пассажирский самолет

фото ЗакС политика На Камчатке пропал пассажирский самолет

Незадолго до посадки в поселке Палана на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26, который в настоящее время ищут на суше и в море.

На борту его было 23 пассажира и шестеро членов экипажа. "Интерфакс" пишет, что этим рейсом летели в том числе и чиновники: в их числе упоминается глава администрации округа "Поселок Палана" Ольга Мохирева. В связи с исчезновением воздушного судно возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 

Самолет выпустили в 1982 году, после тридцати лет эксплуатации он испытал капитальный ремонт.

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