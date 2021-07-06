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Новости 11:14

Володин: Одно желание - чтобы Путин как можно дольше оставался у власти

фото ЗакС политика Володин: Одно желание - чтобы Путин как можно дольше оставался у власти

Спикер Госдумы VII созыва, завершившей свою работу нынешним летом, Вячеслав Володин высказался о президентстве Владимира Путина, с перерывом находящегося у власти с 1999 года. По мнению Володина, прошедших лет правления все еще недостаточно, и задача ответственных граждан - добиваться дальнейшего сохранения Путина на главном посту.

"Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией", - цитирует единоросса ТАСС.

По мысли депутата, Путин - и самый сильный, и самый эффективный лидер в мире, и за его дальнейшее пребывание у власти сознательным россиянам нужно "бороться".

Отметим, что именно Володину принадлежит ранее широко разошедшийся тезис о том, что главная имеющаяся у России ценность - это лично Владимир Путин.

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