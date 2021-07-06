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Новости 11:50

Верховный суд оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой

фото ЗакС политика Верховный суд оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная в 2020 году за оправдание терроризма и получившая в качестве наказания условный срок и полумиллионный штраф, не смогла оспорить свой приговор в России: спустя ровно год Верховный суд оставил его в силе.

Теперь Прокопьева намерена добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека.

"Это правосудие сломалось, несите новое. Приговор оставлен без изменений, жалоба без удовлетворения", - написала женщина у себя в Facebook.

Отметим, что деньги на оплату штрафа Прокопьевой удалось собрать через интернет всего за несколько часов. Дело на нее завели после аналитического материала, посвященного теракту в приемной архангельского УФСБ осенью 2018 года. В тексте она рассуждала о мотивах, которые могли побудить молодого человека совершить самоподрыв.

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