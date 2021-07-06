В Кировской районе Петербурга появится крупнейший в городе скейт-парк

В Северной столице подходит к концу стройка самого большого в городе крытого скейт-парка: объект, площадью превышающий 1,7 тысяч "квадратов", появится в Кировском районе.

За возведение площадки ответственна Ассоциация экстремальных видов спорта. В свою очередь, компания "Севза", занимающаяся изготовлением березовой фанеры, вложила в строительство 1,5 млн рублей.

В скейт-парке разместится школа современных видов спорта с профессиональными тренерами. На сегодняшний день подготовлена стрит-секция, а полностью объект откроется к концу лета.

"Мы довольно долго искали место для создания такого спортцентра, так как существующие площадки уже не вмещали всех желающих заниматься активными видами спорта и не отвечали в полной мере нашим задачам. Поэтому мы создаем в Петербурге самый крупный комплекс европейского уровня, который станет одним из лучших в России по качеству оборудования и оснащения, и будет способен принимать общероссийские и международные соревнования", - представил свою позицию глава Ассоциации экстремальных видов спорта Лев Головизнин.