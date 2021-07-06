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ВТБ: Во время Евро-2020 гости Петербурга потратили более 1,5 млрд рублей

фото ЗакС политика ВТБ: Во время Евро-2020 гости Петербурга потратили более 1,5 млрд рублей

Туристы, приехавшие в Петербург на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу, потратили свыше 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. Наибольшая часть от этой суммы (более 1 млрд рублей) была оставлена в заведениях общепита, что превысило майский показатель на 13%, а прошлогодний июньский - в 4,5, раза.

"Такой же темп роста к прошлому году зафиксирован в гостиничном бизнесе: на размещение в отелях туристы направили за месяц 400 млн рублей, это на треть превышает уровень мая. Втрое к прошлому году и на 10% к маю увеличилась выручка петербургских баров, вдвое - расходы путешественников на аренду автомобилей", - гласит сообщение.

Примечательно, что кафе и рестораны получили большую выручку, чем во время чемпионата мира 2018 года, а бары, наоборот, по сравнению с тем футбольным летом заработали вдвое меньше.

Напомним, что последний матч в рамках продолжающегося турнира российский мегаполис принял 2 июля. Отечественная сборная вылетела еще на стадии группового этапа, заняв последнее место. Принятые противоэпидемические меры на Евро-2020 в Петербурге не помешали массово заразиться финским болельщикам, чьей сборной тоже не повезло.

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