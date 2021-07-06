"Участвовать в выборах - это не экстремизм": На Красной площади задержали пикетчика

Столичные правоохранители задержали на Красной площади одинокого пикетчика, стоявшего с плакатом в поддержку политических заключенных, извещает "ОВД-Инфо".

В руках молодой человека держал плакат с надписью "Участвовать в выборах — это не экстремизм". На данный момент он находится в отделении полиции "Китай-Город".

Напомним, что в начале июня Владимир Путин подписал закон о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, участвовать в выборах любого уровня.