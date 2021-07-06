"Москва избрала путь конфронтации": МИД Эстонии - о задержании своего консула в Петербурге

В Министерстве иностранных дел Эстонии высказались о задержании в Петербурге консула республики Марта Лятте. Комментарий МИД страны приводит РИА "Новости".

"Москва избрала путь конфронтации и не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - отозвались о ситуации в эстонском министерстве.

Дипломата задержали немногим ранее сегодня, 6 июля, сотрудники петербургского управления ФСБ. Свои действия они объяснили тем, что поведение консула имело "враждебный" умысел, "несовместимый с дипломатическим статусом".