           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 6 июля, 20:26

"Москва избрала путь конфронтации": МИД Эстонии - о задержании своего консула в Петербурге

фото ЗакС политика "Москва избрала путь конфронтации": МИД Эстонии - о задержании своего консула в Петербурге

В Министерстве иностранных дел Эстонии высказались о задержании в Петербурге консула республики Марта Лятте. Комментарий МИД страны приводит РИА "Новости".

"Москва избрала путь конфронтации и не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - отозвались о ситуации в эстонском министерстве.

Дипломата задержали немногим ранее сегодня, 6 июля, сотрудники петербургского управления ФСБ. Свои действия они объяснили тем, что поведение консула имело "враждебный" умысел, "несовместимый с дипломатическим статусом".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru