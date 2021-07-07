В Тюмени захватили отделение Сбербанка на Червишевском тракте, несколько человек оказались в заложниках, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что напавший один. По данным агентства, он требует выдать ему деньги наличными. "Коммерсантъ" уточняет, что речь идет о сумме в 15 млн рублей, и мужчина угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

Офис оцепили прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии, следует из видео, опубликованного очевидцем в группе "ЧС Тюмень". Движение транспорта в районе места событий перекрыто.

К месту происшествия прибыл мэр Томска Руслан Кухарук, передает 72.ru. Росгвардия и Сбербанк пока не комментируют случившееся.

Обновлено 9:40 Управление МВД по Тюмени подтвердило захват заложников в Сбербанке. По данным ведомства, в отделении вместе с напавшим находятся двое сотрудников.