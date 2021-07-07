В России диагностировали коронавирус у еще 23,9 тысяч граждан

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 600 инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 725 (на 12 меньше, чем накануне), а сумело поправиться 20 067 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 5621 новый больной, в Петербурге – 1906 (на 37 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2531. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2945 человек и скончалось 107.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.