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Новости 12:53

"Фонтанка": В ОАО "Метрострой" может смениться гендиректор

фото ЗакС политика "Фонтанка": В ОАО "Метрострой" может смениться гендиректор

Замгендиректора ОАО "Метрострой" Алексей Старков может сместить Ивана Каргина на посту главы организации, пишет "Фонтанка.ру".

Издание ссылается на письмо главы КРТИ Андрея Левакина председателю комитета имущественных отношений Леониду Кулакову, которое оказалось в распоряжении редакции. В нем указано, что на голосовании акционеров "Метростроя" предлагается поддержать отставку Каргина и рассмотреть кандидатуру Старкова.

Из письма следует, что перестановка делается по поручению поручению аппарата вице-губернатора Максима Соколова для "усовершенствования кадровой политики" "Метростроя". Старкова называют обладающим "необходимыми компетенциями в области строительства крупных инфраструктурных объектов транспортного назначения, а также банкротного производства".

В конце августа "Метрострой" ждет суд по делу о банкротстве. Сообщалось, что Смольный прорабатывает сценарии на случай введения конкурсного производства, в их числе — перевод всех рабочих в АО "Метрострой Северной столицы", совместное предприятия Смольного и ВТБ.

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