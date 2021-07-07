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Из-за строительства ВСД снесут старый путепровод на Витебском проспекте

фото ЗакС политика Из-за строительства ВСД снесут старый путепровод на Витебском проспекте

Возведение новой петербургской автомагистрали, Восточного скоростного диаметра, потребует ликвидации Артиллерийского путепровода, который соединяет Витебский проспект и Воздухоплавательную улицу. Об этом пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на Госстройнадзор.

Объект заменяет на новый двухполосный виадук длиной 37 метров и сделают новую развязку. После работ на местности извилистая дорога должна будет стать прямее.

Путепровод на этом участке впервые появился в 1928 году, а нынешняя его версия относится к 1960-м годам.

В ноябре прошлого года на первый этап строительства ВСД из федерального бюджета перечислили 1 млрд рублей. Именно в районе Витебского проспекта новая трасса, согласно проекту, должна будет смыкаться с Западным скоростным диаметром.

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