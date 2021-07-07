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Суд приостановил деятельность кинотеатра "Мираж Синема" в Купчино

фото ЗакС политика Суд приостановил деятельность кинотеатра "Мираж Синема" в Купчино

Нарушения противоэпидемического законодательства, выявленные в июне, привели к приостановлению работы кинотеатра "Мираж Синема" на Балканской площади в Петербурге. Суд обязал заведение закрыться на 17 дней, передает объединенная пресс-служба судов.

В юридическом решении говорится о том, что в залах кинотеатра имелась возможность сажать людей вплотную друг к другу, социальная дистанция не соблюдалась также и в очереди на кассе.

"Не предоставлен график проведения уборки и дезинфекции помещений и поверхностей (дверные ручки, подлокотники сидений, спинки стульев и др. поверхности) кинозалов, фойе; - в предприятии не ведется документация (отсутствуют журналы (графики) о проведении текущих и генеральных уборок и дезинфекции)", - говорится, в числе прочего, в сообщении.

Представители организации-ответчика своей вины не признали, сочтя часть претензий необоснованной. 

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