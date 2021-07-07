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Новости 14:24

Forbes определил самого богатого госслужащего в России

фото ЗакС политика Forbes определил самого богатого госслужащего в России

Депутат челябинской областной думы Константин Струков стал самым богатым россиянином, находящимся на госслужбе, по версии журнала Forbes. В своей последней декларации он отчитался более чем о 8,6 млрд рублей дохода. 62-летний законотворец возглавляет компанию "Южуралзолото", занимающуюся добычей драгоценных металлов. 

Вторую позицию в рейтинге занимает депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок, совладелец фирмы "Океанрыбфлот". В 2021 году он задекларировал почти 7,5 млрд рублей дохода.

Замыкает первую тройку самых богатых людей в государственной должности депутат сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Он - владелец компании "Монерон", и в последнее время у него возникли проблемы с законом: Пашова обвиняют в уклонении от уплаты таможенных пошлин. В 2021 году он задекларировал более 6,28 млрд рублей дохода.

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