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Суд в Петербурге запретил Happy Tree Friends, фильм "Атака титанов" и несколько мультфильмов

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил Happy Tree Friends, фильм "Атака титанов" и несколько мультфильмов

Октябрьский суд Петербурга признал запрещенной к распространению в России информацией мультфильм Happy Tree Friends, мультфильм "Ад Данте: Анимированный эпос",  фильм "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир" и другие, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Среди запрещенных теперь также мультфильм "Легенды "Смертельной битвы": месть Скорпиона", "Космос: Территория смерти". При этом не уточняется, по каким ссылкам запрещены произведения. 

По мнению экспертов, в этих произведениях слишком много жестокости, и они наносят вред психике детей. Так, в "Легенде "Смертельной битвы" "превалируют сцены крайней жестокости, детально прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, элементы каннибализма" и другие элементы, в том числе нецензурная брань. Суд счел, что просмотр "может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению".

В "Атаке титанов" экспертов не устроило, что "нагие титаны разрывают людей на части и пожирают, пожирают детей, проливаются реки крови, до финальной сцены фильма в нем витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности". 

"Просмотр несовершеннолетними этого фильма может причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формированию у них фобических реакций", - заявили в пресс-службе судов.

Говоря о Happy tree friеnds, в судах напомнили, что этот мультсериал "выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости". 

"Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", - прокомментировали представители судов.

В 2021 году суды Петербурга активно признают запрещенными к распространению в России аниме и мультсериалы. Под блокировку попали ссылки с такими аниме, как "Токийский гуль", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь", "Эхо Террора" и многие другие. В июле Фрунзенский суд постановил заблокировать ссылку с культовым аниме "Акира".

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