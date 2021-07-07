МИД Эстонии не собирается отзывать консула в Петербурге после его задержания

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец сообщила, что эстонская сторона не планирует отзывать консула страны в Петербурге Марта Лятте, пишет Delfi.

Лиймец подчеркнула, что Эстония установила фиксированное время ротации для сотрудников дипмиссии с прописанными датами, и МИД страны не видит оснований для изменений. При этом министр отметила, что эстонская сторона ждет от России дополнительной информации о произошедшем, и от нее будут зависеть дальнейшие решения.

Лятте задержали в Петербурге 6 июля: ФСБ сообщало, что его взяли с поличным при получении "закрытых" сведений от гражданина России. МИД Эстонии назвал произошедшее провокации и заявил, что в тот момент Лятте был на рабочей встрече в Политехническом университете. В Политехе заявляли, что в тот день официальных встреч у эстонского консула в вузе не было.

Консула отпустили спустя полтора часа после задержания. Он, как дипломат, обладает неприкосновенностью в стране, в которой работает, его могут лишь лишить права пребывания.