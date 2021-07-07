МИД РФ объявил консула Эстонии в Петербурге персоной нон-грата

Министерство иностранных дел заявило, что консул Эстонии в Петербурге Март Лятте объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию страны в течение двух суток.

7 июля в МИД вызвали временную поверенную в делах эстонского посольства в РФ Уллу Уйбе. Ей был заявлен "решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом" Лятте.

"Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - заявили в МИД РФ.

Также представительнице эстонского посольства указали "на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете" из-за официальной позиции МИД Эстонии. Напомним, эстонская сторона считает задержание Лятте незаконным и провокационным, а обвинения безосновательными. По словам представителей МИД РФ, есть "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" дипломата.

Лятте задержали в Петербурге 6 июля: ФСБ сообщало, что его взяли с поличным при получении "закрытых" сведений от гражданина России. МИД Эстонии назвал произошедшее провокации и заявил, что в тот момент Лятте был на рабочей встрече в Политехническом университете. В Политехе заявляли, что в тот день официальных встреч у эстонского консула в вузе не было.