Беременные петербурженки стали тяжелее переносить коронавирус

Петербургские медики рассказали о том, что зараженные коронавирусом беременные женщины стали тяжелее переносить инфекцию, о чем пишет ТАСС. По словам специалиста комитета по здравоохранению Яны Панютиной, речь идет о мультисистемном поражении организма. Более того, у новорожденных в таких случаях тоже стали диагностировать симптомы, характерные для респираторных заболеваний.

"Поражаются многие системы - гинекология, неврология. Поэтому беременная женщина с коронавирусной инфекцией требует большого количества специализированной помощи в виде дополнительных консультантов именно по узким специальностям", - рассказала эксперт.

По данным главного внештатного специалиста акушера-гинеколога профильного комитета, Виталия Беженаря, с начала пандемии, пришедшегося на весну 2020 года, из примерно двух тысяч беременных женщин, инфицированных COVID-19, родили ребенка 800 петербурженок. Скончались от последствий коронавируса 13 беременных женщин.