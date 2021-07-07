"Открытые медиа": В ФНС решили рассчитывать премии в зависимости от числа привитых от COVID-19 в инспекциях

Федеральная налоговая служба начнет определять размер премий своим сотрудникам в зависимости от количества привитых от коронавируса в каждой инспекции, пишут "Открытые медиа".

В ФСН, кроме ежемесячной зарплаты, выплачивают сотрудникам квартальные премии, размер которых зависит от оценки эффективности работы территориальных налоговых органов. Чем выше показатели эффективности, тем больше премия.

В распоряжении редакции оказалось письмо, направленное в управление ФНС по Петербургу. Сообщается, что такие же письма отправлены в другие регионы. В нем указано, что при расчете премий теперь будут учитываться еще и "все привитые сотрудники на отчётную дату, вне зависимости от времени вакцинации".

Источник в ФСН рассказал журналистам, что начальство просит сотрудников скорее вакцинироваься, потому что "теперь от этого напрямую зависит квартальная премия, которая очень существенно отражается на зарплате". "То есть раньше оценивалась наша обычная работа, а теперь появился ещё один не менее важный показатель", — пояснил он.

В ФСН пока ситуацию не прокомментировали.