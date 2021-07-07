В Финском заливе прошла первая тренировка Главного военно-морского парада

В преддверии Главного военно-морского парада, который проведут в Петербурге 25 июля, в Финском заливе прошла тренировка кораблей-участников предстоящего мероприятия.

"Корабли и катера различных классов, назначенные для невской части Главного военно-морского парада, отработали движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя, организацию связи в ходе движения", - говорится на сайте Минобороны.

В день ВМФ будут отмечать 325-летие российского флота. Парадное прохождение кораблей запланировано на территории Кронштадта. Участвовать в празднике будут, в числе прочего, корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Павел Хренов".

фото: mil.ru