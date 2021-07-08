Ялтинский шторм унёс жизнь петербургского журналиста Михаила Михайлова

В Ялте во время шторма погиб петербургский журналист Михаил Михайлов, информирует НТВ.

Уточняется, что он нырнул в воду, но не смог выбраться из пучины ввиду высоких волн. Очевидцы вытащили его на берег, но было уже поздно: прибывшим врачам не удалось вернуть мужчину к жизни.

Михаил Михайлов начал профессиональную деятельность на Ленинградском телевидении. Треть своей жизни он посвятил информационному вещанию.

В ходе августовского путча 1991 года журналист прибыл в Москву, где взял интервью у Эдуарда Шеварнадзе.

Многие годы жизни Михайлов посвятил "Вестям" на ГТРК "Санкт-Петербург", работая в них корреспондентом, редактором и ведущим. В последнее время посвятил себя различным интернет-проектам.